Viaduto da Linha Amarela recebe mais ações de revitalização

Rio - As ações de revitalização da região sob o viaduto da Linha Amarela, na Cidade de Deus, Zona Oeste, continuam nesta segunda-feira (3). O local, por onde circulam cerca de 45 mil veículos por dia, recebeu painéis com pintura artística assinadas pelo gari da Comlurb e artista plástico, Derlan de Mattos, e teve reforço na iluminação feito pela Rio Luz para valorizar o ambiente e dar mais segurança à área.



O trabalho de paisagismo incluiu ainda a instalação de 30 vasos de plantas desidratadas, que ajudam a compor o visual. A inserção de plantas desidratadas, uma solução para ambientes sem incidência de luz solar, trouxe mais vida e alegria.



As intervenções se estendem ao terreno em frente, junto à margem do Rio Arroio Fundo, que recebeu da Secretaria Municipal de Conservação reposição do asfalto em cerca de 300m². Além disso, também será instalado um alambrado no local, que está sendo estudado para a construção de uma quadra esportiva pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Nos próximos dias um contêiner do Programa Recicla Comunidade, da Secretaria de Ação Comunitária, também será inaugurado no local. O programa permite que o morador transforme lixo em renda incentivando a economia circular. Além disso, houve reassentamento de aproximadamente 40 metros de muro New Jersey (blocos de concreto).



O funcionário da Comlurb, Fabiano Costa, que trabalha na base embaixo do viaduto e também é morador da Cidade de Deus, conta que o espaço está muito melhor. Ele lembra que antes chegava a retirar mais de 30 sacos de lixo por dia da região e que, após a intervenção, as pessoas se sentem mais seguras ao acessar o caminho. Segundo ele, também está mais tranquilo o trabalho, pois o espaço passou a ser preservado por todos.



A subprefeita de Jacarepaguá, Marlí Peçanha, informou ainda que após a reforma pessoas em situação de rua que se encontravam ali aceitaram o acolhimento em unidades de reinserção social ou retornaram para casa.



“Estamos fazendo um esforço conjunto com o objetivo de devolver a dignidade e esse espaço público à população. Vamos continuar monitorando a área, evitando, assim, novas ocupações irregulares”, disse.