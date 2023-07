Rio - Duas baleias jubarte foram vistas por banhistas na Praia do Vidigal e por quem passeava pelo Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio, na manhã do último domingo (2). Os animais nadavam e davam “pulos” próximo a praia.



Elas apareceram no local por volta das 6h, onde permaneceram até às 10h, quando foram vistas nadando em direção à Praia de São Conrado.



Segundo o biólogo marinho, professor do Instituto de Biologia e pesquisador do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rodrigo Leão de Moura, o aparecimento dos animais na praia se deu por conta do deslocamento anual para reprodução.



“As baleias jubarte são animais migratórios que realizam deslocamentos anuais entre áreas de alimentação ocupadas durante a primavera e o verão e áreas de reprodução ocupadas no outono e inverno. No Atlântico Sul, as áreas de alimentação estão localizadas no entorno das ilhas sub-antárticas e as áreas de reprodução estão localizadas na costa brasileira” explicou o especialista.

Baleias jubarte são vistas na Praia do Vidigal.

Leão ainda contou que a espécie tem aumentado cada vez mais desde o fim da caça às baleias e isso permite que os animais apareçam e façam verdadeiros “shows” próximo as praias.



"Desde o final da caça às baleias, na década de 1980, as populações dessa espécie têm aumentado gradualmente e é cada vez mais comum observá-las na costa fluminense, geralmente em grupos engajados no movimento migratório e em atividades de cópula, parto e amamentação dos filhotes".