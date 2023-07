Calçada onde marquise da agência Central dos Correios desabou segue interditada após um mês

DIA esteve no local e constatou que nada foi feito desde o incidente e a estrutura segue danificada. Rio - Após um mês do desabamento da marquise da agência Central dos Correios , na esquina da Travessa Tocantins com Visconde de Itaboraí, no Centro do Rio, parte da calçada segue interditada impedindo a passagem de pedestres. Na época, a empresa informou que o escoramento da marquise e instalação de redes de proteção estavam sendo providenciados para início imediato dos serviços de reparo. Contudo, oesteve no local e constatou que nada foi feito desde o incidente e a estrutura segue danificada.

Imagens feitas pela reportagem mostram que, por conta do bloqueio da calçada, pedestres disputam espaço com os veículos, incluindo os estacionados na região. Confira:

fotogaleria

Na época do desabamento, a Defesa Civil vistoriou o local e disse que não foi necessário realizar a interdição do prédio, mas a área foi isolada para que partes do beiral que ainda poderiam se desprender fossem retiradas. Agora, a pasta afirma que aguarda a documentação dos Correios informando a realização do reparo, assinada por um profissional habilitado, para desinterditar a via.

O DIA tenta contato com os Correios, mas até o momento não houve retorno. O espaço está aberto para manifestações.