Contribuinte do Rio receberá guia para pagamento de cotas atrasadas do IPTU

Os contribuintes da cidade do Rio com cotas pendentes do IPTU dos exercícios de 2022 e 2023 têm nova oportunidade de realizar o pagamento. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento enviará para os cariocas uma nova guia de pagamento do IPTU em formato de carta com uma única folha, com vencimento para o próximo dia 31.Além da opção da guia em formato físico, é possível emitir, a qualquer momento, as guias para pagamento do IPTU, à vista ou por cotas, pelo Portal Carioca Digital ou pelo App Carioca Digital.A Fazenda alerta para a quitação do imposto até a data do vencimento. Dessa forma, o contribuinte evitará a incidência de acréscimos moratórios. Para saber se existem débitos relacionados ao seu imóvel, o contribuinte pode emitir uma Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica, disponível no link https://carioca.rio/servicos/iptu-certidao-de-situacao-fiscal-e-enfiteutica/