Bombeiros fiscalizam trabalho no aterro de Teresópolis após fumaça voltar a ser vista

Rio - O Corpo de Bombeiros realiza, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (3), um trabalho de vistoria e avaliação técnica no Lixão Fischer que fica na BR-116, no bairro da Prata, em Teresópolis, Região Serrana do Rio . De acordo com a corporação, equipes do 16º GBM (Teresópolis) estiveram no local nos últimos dois dias para realizar trabalho de rescaldo, após indícios de novos focos.

A atuação dos militares no aterro sanitário conta com o trabalho de manobras, juntamente com maquinário da Prefeitura e caminhões-pipa da Cedae. "O Corpo de Bombeiros do Rio segue avaliando diariamente e atuando, quando necessário, para resfriar e prevenir novos focos de incêndio no Aterro Sanitário de Teresópolis", disse a corporação em nota.

O mesmo trabalho já havia sido feito no fim de semana. No sábado (1), uma equipe de bombeiros permaneceu das 8h25 da manhã até às 18 horas eliminando focos. O mesmo aconteceu no domingo, quando mais uma vez equipes foram deslocadas para o local em trabalho de rescaldo.

fotogaleria

Por conta da situação, foi solicitada a fiscalização no aterro nesta segunda-feira. Vale lembrar que partiu do aterro sanitário a fumaça que deixou encoberta toda a cidade de Teresópolis, na última semana, dia 26. Na ocasião, a condição foi causada por um incêndio no lixão.

A fumaça que atingiu a cidade serrana chegou a provocar o fechamento de escolas que ficavam próximas ao aterro sanitário. Os moradores com problemas respiratórios também foram orientados ao uso de máscaras por conta da condição do ar.

O local está impedido de operar desde a última quarta-feira (28), quando a Justiça do Rio suspendeu liminar que autorizava a atuação. Antes dos incidentes da última semana, o aterro já havia sido impedido de operar em 2018 alvo de embargo do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O impedimento, contudo, foi revertido através de decisão judicial.

Em nota, a Prefeitura de Teresópolis disse que por meio de equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente segue acompanhando o trabalho de fiscalização dos Bombeiros.