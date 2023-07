Tiroteio termina com PM e suspeito feridos na Baixada

Equipes do 24º BPM (Queimados) e do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) foram atacadas a tiros por criminosos durante a incursão na comunidade São Jorge. Um dos agentes foi baleado na perna e levado em estado estável à Policlínica de Japeri.

Logo após o tiroteio, os policiais encontraram um suspeito ferido na área do confronto e apreenderam um fuzil que ele carregava. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde dele. A ocorrência foi registrada na 63ª DP (Japeri).

A Polícia Militar realiza, nesta segunda-feira, uma série de operações com objetivo de coibir roubos de cargas e veículos na Baixada Fluminense e na Zona Norte do Rio. No Morro do 18, em Água Santa, equipes do 3º BPM (Méier) e do 1º CPA prenderam o Laudivan José dos Santos, o Léo do 18 , apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na região.