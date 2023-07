Motorista embriagado provoca acidente, foge de hospital, mas acaba preso

O motorista de um veículo foi preso por dirigir embriagado e provocar um acidente na noite de domingo (2) em Resende. A colisão aconteceu na pista marginal da Via Dutra, próximo ao Hotel de Trânsito da Aman, no sentido São Paulo.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ele não respeitou a parada obrigatória e bateu de frente com outro veículo, que acabou arrastando um motociclista que passava pelo local. O motobou foi levado ao Hospital de Emergência com uma fratura na tíbia. Ele segue em observação e deve ser operado na quinta-feira (6).



O condutor que provocou o acidente também foi encaminhado ao Hospital, mas fugiu. Ele foi localizado pouco tempo depois por policiais rodoviários federais e submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool no organismo.



Além disso, ele não possuía CNH e estava com o automóvel em situação irregular. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende, onde ele foi autuado pelas irregularidades.