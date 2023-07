Paraquedista cai durante salto em Resende

Um paraquedista, de 28 anos, ficou ferido depois de cair durante um salto no domingo (2) em Resende. O acidente aconteceu no bairro Vila Julieta.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem caiu em cima do telhado de uma casa. Ele foi socorrido com ferimentos moderados para o Hospital de Emergência.



A unidade médica não informou o estado de saúde dele. Até o momento, não sabe o que teria causado o acidente.