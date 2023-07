Sine Itinerante visita novos locais em julho

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Resende divulgou o calendário do mês de julho do projeto Sine Itinerante. O programa, com os serviços voltados ao mercado de trabalho, visita os locais, sempre das 9h às 12h.



O Sine Itinerante oferece atendimentos como cadastramento de currículos, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, agendamento do Seguro-Desemprego e esclarecimentos de outras dúvidas trabalhistas.



Para ser atendido, o morador deve apresentar um currículo atualizado e os originais dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência.



O Sine Resende funciona na Avenida Marechal Castelo Branco, n°104, bairro Jardim Tropical, no 3° andar do Edifício da APM. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Confira o calendário de julho:

06/07 (quinta-feira) - CRAS Itapuca



08/07 (sábado) - Resende Cidadã (São Caetano)



13/07 (quinta-feira) - Engenheiro Passos



17/07 (segunda-feira) - Bulhões



20/07 (quinta-feira) - Centro Pop



24/07 (segunda-feira) - CRAS Paraíso



26/07 (quarta-feira) - CRAS Toyota



27/07 (quinta-feira) - CRAS Parque Minas Gerais



28/07 (sexta-feira) - CRAS Jardim Esperança



29/07 (sábado) - Resende Cidadã (Surubi)