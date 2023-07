Porto Real realiza Feira de Profissões

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real realiza no dia 4 de julho mais uma edição da Feira de Profissões. O evento acontece no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, das 8h30 às 16h30.



Podem participar estudantes que estão finalizando o Ensino Fundamental ou Médio, além de moradores que buscam formação profissional. O ação é aberta ao público e contará com a presença de diversas instituições de ensino da região.