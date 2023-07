Mais de 778 mil kits de uniforme da rede estadual são distribuídos durante lançamento do aplicativo 'Rede Escola'

Rio - O governador Cláudio Castro lançou, nesta segunda-feira (3), o aplicativo Rede Escola, ferramenta desenvolvida pela Polícia Militar para agilizar o acionamento de viaturas em caso de emergências nas redes de ensino. Durante a cerimônia, no Palácio Guanabara, alunos de escolas estaduais receberam das mãos do governador, e da secretária de estado de Educação Roberta Barreto, os novos kits de uniformes escolares, com camisas, calças, meias e tênis.



"Fui aluno da rede estadual e tenho muito amor e gratidão. Estamos dando um ensino de qualidade para nossos alunos e os protegendo. Queremos melhor ensino, conectividade e merenda escolar do Brasil. Também a reforma de todas as áreas comuns das escolas, como das quadras e pátios. Quero que os alunos tenham amor e carinho pela nossa escola", declarou o governador Cláudio Castro.



O aplicativo Rede Escola já está disponível nas lojas de aplicativos para Android e iOS. Através de um botão de emergência, profissionais e estudantes das redes pública e privada poderão acionar a polícia de forma rápida, em caso de ocorrência policial. Um manual, disponível nas plataformas digitais do Governo do Estado, ensina o passo a passo para fazer o download e cadastramento.



"São 4.400 profissionais da rede particular e pública do estado treinados pela Polícia Militar para situações de emergência. O Rede Escola é o único aplicativo que reúne todas as unidades escolares estaduais, municipais e privadas do Rio de Janeiro. Somente no estado do Rio temos um equipamento capaz de atender a todas as redes", explicou a secretária de Educação, Roberta Barreto.



Assim que o botão for acionado, a solicitação cairá diretamente na mesa do operador da Central 190 responsável pelo despacho de viaturas, sem necessidade de ligação telefônica. Por meio do aplicativo, o operador recebe o pedido de socorro em tempo real e aciona a equipe mais próxima da escola.



"O novo aplicativo agiliza o acionamento de viaturas da Polícia Militar para atender situações de emergência nos estabelecimentos de ensino. Além da agilidade e qualidade de informação, o Rede Escola vai evitar os trotes, que infelizmente ainda ocorrem nas ligações telefônicas", destacou o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique.



O Rede Escola faz parte de um pacote de medidas do governo do estado para ampliar a segurança nas escolas, como a Patrulha Escolar e de Proteção à Criança e ao Adolescente, além do ciclo de formação dos servidores da rede de ensino voltado para prevenção de risco em ambiente escolar.



Novos kits de uniformes



O governo distribuiu mais de 778 mil kits de uniformes compostos por quatro camisas, duas calças jeans, três pares de meias e um par de tênis, entregues nas próprias unidades escolares. As roupas foram projetadas para serem confortáveis, práticas e adequadas às atividades diárias dos estudantes. Esta é a primeira vez que o Rio distribui o kit completo.



"Um dos objetivos é promover a igualdade, oferecer mais segurança aos nossos alunos, além de garantir o acesso ao transporte público. Esperamos que essa ação contribua para um ambiente escolar mais inclusivo, colaborativo e estimulante para o aprendizado", diz a secretária Roberta Barreto.



Os itens serão entregues pelos fornecedores em até 90 dias, e a distribuição aos estudantes ficará a cargo da direção das 1.232 unidades de ensino fluminenses.



"Achei o novo uniforme bonito, útil e muito importante, porque cria identidade para o aluno, senso de pertencimento e de unificação, porque não somos algo separado, mas sim um conjunto de alunos. Nunca tivemos um uniforme tão bonito e completo", disse Juan Vitor, aluno da escola estadual Castelo Novo.



Atualmente a rede pública conta com mais de 628 mil estudantes em todas as regiões do estado e a distribuição dos kits contempla cada um deles gratuitamente.