Mais de 8 mil bolsas de sangue são coletadas durante campanha de junho do Hemorio

Rio - A campanha de doação de sangue Junho Vermelho, organizada pelo HemoRio, atingiu, nesta sexta-feira (30), 8.888 bolsas coletadas. O resultado é 20% maior em relação ao mesmo período do ano passado, que contabilizou 6.999 bolsas de sangue.



“Gostaria de agradecer a toda população pela doação recorde durante esse período de campanha. Doar sangue é um ato de solidariedade e que efetivamente salva vidas. Felizmente temos contado com o apoio da população e nossos números mostram isso. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas, com esse resultado mais de 35 mil pessoas serão beneficiadas. É um ato simples que faz toda a diferença”, explicou o Secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho.



O mês de junho foi marcado por ações de incentivo à doação para reforçar os estoques de sangue do Hemorio, entre elas o posto instalado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e a campanha Rota Solidária, onde as empresas do setor de mobilidade se uniram em uma parceria inédita, viabilizando a integração entre os doadores e o Instituto. Integraram a iniciativa as concessionárias MetrôRio, VLT Carioca, Semove e SuperVia.



O salão de doadores do Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 17h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, 08, no Centro do Rio de Janeiro. A unidade disponibiliza um serviço de informações, o Disque-Sangue (0800 282 0708), que esclarece dúvidas e informa o endereço dos outros 25 postos de coleta distribuídos no Estado. A ligação é gratuita e o atendimento é realizado de segunda a sexta, das 7h às 16h.



Requisitos básicos para doar sangue



Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses.



Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac).