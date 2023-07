Resende reduz horário de aplicação da vacina antirrábica humana

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende alterou o horário de vacinação antirrábica humana no Centro Municipal de Imunização (CMI). Agora, os moradores devem ser vacinados às segundas e quintas-feiras, das 8h às 16h. A unidade fica na Rua Doutor João Maia, nº 42, no Centro.



A redução é uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde para que a aplicação seja feita em apenas dois dias na semana e não mais diária por conta do desabastecimento a nível nacional.



Em acidentes graves com cães e/ou gatos que possam ficar em observação, a dose da vacina não deve ser administrada inicialmente. O animal deve ser observado no período de 10 dias. Caso o animal morra, desapareça ou apresente sinais de raiva, a vacina e o soro devem ser ministrados.