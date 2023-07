Nova ponte que liga São João de Meriti a Mesquita será inaugurada nesta terça-feira (4)

São João de Meriti inaugura, nesta terça-feira (4), a nova ponte da Vila Norma, sobre o Rio Sarapuí, que liga São João de Meriti a Mesquita. A antiga estrutura existia há mais de 60 anos, tinha um único sentido e estava comprometida.



Agora, a passagem está mais segura e mais ampla, com duas pistas e passarelas para pedestres em ambos os sentidos. A estimativa é que 10.000 veículos passarão diariamente por ela.



Alda Gomes, moradora do bairro desde 1955, conta que há mais de 30 anos espera por isso: “A população aguardava por essas melhorias há muito tempo. A minha casa, por exemplo, era a primeira a encher. Agora tenho certeza que isso não irá acontecer mais. Mudaram as manilhas, sem contar com a sujeira que ficava nas ruas e nos ralos. Antes aqui era um engarrafamento tremendo, dificultando a circulação dos moradores. Como a ponte é de mão dupla, acredito que irá melhorar bastante”.



A Rua Augusto Avalone, que dá acesso à ponte por Meriti, e demais ruas também estão diferentes. Receberam drenagem, asfalto e outras melhorias. Calçadas foram reformadas e, com a obra, ganharam acessibilidade.



O evento desta terça-feira (4) contará com a presença do governador Cláudio Castro e autoridades municipais. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de São João de Meriti e o governo do estado, que está investindo mais de 700 milhões de reais no município.