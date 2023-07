Conferência Municipal de Assistência Social ouve sociedade civil e população em Mesquita

O Centro Cultural Mister Watkins sediou a XI Conferência Municipal de Assistência Social, que teve como tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. A conferência funciona como uma forma de ouvir a sociedade civil, a população e quem atua na ponta.



A ocasião contou com a participação de autoridades no assunto, como a subsecretária de Administração da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Erika Rangel, e o secretário de Governança de Mesquita, Fabio Baiense.



“A assistência social ganhou os holofotes por causa da pandemia da Covid-19, mas esse é um serviço fundamental para o funcionamento no dia a dia da sociedade. É a forma do Estado chegar até os cidadãos e trazer mais dignidade para cada um. A conferência tem a função de nos fazer olhar para o que temos e melhorar para, assim, fazer nosso trabalho aqui, em Mesquita”, comentou Fabio Baiense.



No evento, após debates sobre os cinco eixos escolhidos pelo Governo Federal, foi realizada uma votação sobre as melhores propostas que buscam ajudar no trabalho da Secretaria da Assistência Social, seja na esfera municipal, estadual ou federal.



Participaram da votação aqueles que se inscreveram, anteriormente, nas pré-conferências para delegados, sendo profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento do serviço na condição de usuário, entidades ou organizações governamentais e representantes governamentais.