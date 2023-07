Polícia retoma investigação em caso de mulher desaparecida desde 2008

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) voltou a investigar, nos últimos dias, o desaparecimento de uma mulher que é procurada pela própria mãe desde 2008. O caso de Viviane Machado Modesto da Silva já havia sido investigado pela Polícia Civil, foi arquivado, mas reaberto após novos desdobramentos.



Há cerca de um mês, o filho da desaparecida, que à época do caso era só uma criança, foi encontrado pela avó Maria Salvadora Machado, já com 16 anos, em uma casa em Cachoeiras de Macacu, Região Metropolitana do Rio.



A localização teria sido passada por um parente do ex-genro da mulher, Marcos Paulo da Silva Pinto, apontado como responsável por raptar o menino de Viviane em 2008.



Em entrevista ao RJTV, da TV Globo, a mãe de Viviane contou que já tinha procurado a DHNSG em 2018 com informações sobre o possível paradeiro de sua filha e seu neto, mas acabou não tendo sua demanda atendida pela especializada. O registro até foi feito, mas encaminhado para a 127ª DP (Búzios).



Diante da situação, ela continuou investigando o caso por conta própria e, assim, conseguiu localizar o neto há cerca de um mês. O menor estava no imóvel, onde também vive o pai, a madrasta e os irmãos.



Inicialmente, o caso de Viviane foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo em outubro de 2008 como sequestro e cárcere privado, já que Viviane havia sido vista pela última vez em Cabo Frio, Região dos Lagos.



A vítima havia ido para a cidade com objetivo de ver o próprio filho e participar da festa de aniversário dele, que seria montada pelo pai. Desde então, Viviane nunca mais foi vista pela família.



Na DEAM, o inquérito correu e, em seguida, foi encaminhado para o Ministério Público do Rio (MPRJ) que, em 2015, recomendou o arquivamento à Justiça do Rio. Até a investigação atual da DHNSG, Maria Salvadora buscava respostas para o desaparecimento da filha por conta própria.



De acordo com a Polícia Civil, o caso está em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e corre sob sigilo.