Pacheco pauta Marco das Garantias para esta quarta-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), colocou na pauta de votações de quarta-feira, dia 5, o Projeto de Lei 4 188 de 2021, que cria o Marco Legal das Garantias.



O relator, senador Weverton (PDT-MA), faz os últimos ajustes no texto para a proposta ser votada na terça-feira, 4, pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). É um passo anterior à deliberação em plenário.



A proposta foi apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro, mas também é do interesse da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério da Fazenda vê o projeto como uma forma de destravar o crédito no País.



O texto já foi analisado pela Câmara. Como os senadores devem aprovar com alterações, será necessária uma nova análise dos deputados.