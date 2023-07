Número de empresas abertas no Estado do Rio no primeiro semestre do ano ultrapassa os 34 mil

Rio - A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou a abertura de 34.871 novas empresas no estado no primeiro semestre de 2023. O número é o segundo melhor nos 214 anos da autarquia, e foi alcançado depois do registro de 6.216 novos negócios em junho, segundo melhor resultado de todos os meses de junho na história da Jucerja.



Do total de aberturas no mês, 5.713 se referem a constituições. Também estão incluídas 405 aberturas de filiais e 98 inscrições de transferências. Entre as principais atividades das empresas abertas em junho estão: serviços combinados de escritório e apoio administrativo (1.273); atividade médica ambulatorial restrita à consulta (1.076) e comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios (962).



Números do semestre



O ano de 2023 começou com 4.949 empresas abertas em janeiro. No mês seguinte, foram registrados 5.188 novos negócios. Março foi o melhor mês do ano até o momento, com 6.709 aberturas, recorde dos meses de março na história da Junta Comercial. Já em abril e maio foram computadas 5.442 e 6.367 novas empresas, respectivamente.



"A média de seis mil empresas abertas por mês no estado do Rio de Janeiro demonstra o amadurecimento da economia e a credibilidade do governo. E a Jucerja vem dando a sua contribuição, simplificando o sistema e oferecendo cada vez mais alternativas para agilizar e desburocratizar os processos, facilitando a vida do empresário fluminense", afirma o vice-presidente no exercício da presidência, Alexandre Velloso.