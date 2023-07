Carta ao leitor do MEIA HORA de 4 de julho de 2023

Empregada doméstica presa pelo assassinato do patrão pode ter contribuído com a morte da mãe dele após dispensar cuidadora

Polícia Militar faz operação no Morro do Dezoito, em Água Santa, e prende um dos chefes do tráfico de drogas após intenso confronto

Menor de 15 anos é apreendido após chutar rosto de professora durante reunião dentro de colégio estadual

Mulher é presa após decepar pênis do marido e obrigá-lo a comer uma parte do órgão genital

Zé da Vaga: Neves do Conhecimento abrem inscrições para mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia e empreendedorismo; oportunidades também em mais de 5 mil vagas de empregos e estágios

Prefeitura implementa alteração na escala de serviços dos guardas municipais, que devem ir à Justiça para barrar medida

Final do Miss Universo Brasil 2023 acontece no próximo sábado: conheça as 27 candidatas

Flamengo apresenta atacante Luiz Araújo, novo reforço para a temporada