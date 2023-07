Confira o serviço de vacinação nesta semana em Meriti

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá continuidade à vacinação contra a Covid-19 e da gripe, nesta semana, nas unidades de saúde, contemplando todos os públicos. O atendimento acontece entre 8h e 15h.



O reforço bivalente está autorizado para todas as pessoas acima de 18 anos de idade. Ele imuniza contra o antigo vírus e o variação Ômicron. Segundo a pasta, se o meritiense nunca se vacinou com as vacinas monovalentes contra a covid-19, é preciso iniciar o esquema primário de duas doses. Aguardar o intervalo mínimo de quatro meses após a segunda dose para receber a vacina Pfizer bivalente.



O Dr. Paulo Ribeiro, coordenador da Saúde Epidemiológica do município, explica a importância desse atendimento para a população: “A vacinação extramuro, além de contribuir para o aumento das coberturas vacinais, facilita a população no deslocamento para receber a dose quando não tem um posto de saúde próximo a residência. Mesmo não estando em uma unidade de saúde ela pode receber sua dose durante o deslocamento de casa para o trabalho, ou em outras situações de rua”.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto, informou a pasta. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Gripe



Para tomar a vacina contra a gripe basta apresentar um documento de identificação com foto e o CPF, porém caso necessite de aplicação da bivalente é preciso também levar o cartão de vacinação em mãos ou por meio do aplicativo ConecteSUS.