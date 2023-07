Mesquita recebe ação de combate a arboviroses em imóveis desocupados

A vigilância ambiental de Mesquita promove uma ação de combate a arboviroses em imóveis desocupados. Tratamento realizado pela equipe ajuda a evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.



O tratamento é realizado com larvicida, que elimina os mosquitos ainda na fase de larva. A atividade evita a proliferação desses insetos transmissores de doenças e, ainda, colabora para a proteção dos munícipes.



“Essa iniciativa busca proporcionar mais segurança e saúde aos futuros moradores desses locais, além de proteger também quem está ao redor desses espaços. O tratamento é uma das maneiras mais eficazes contra esses transmissores e deve ser realizado constantemente. Os pontos na casa que devem receber mais atenção são as cisternas, caixas d’águas e ralos”, explica o coordenador do departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses, Sérgio Vigas.



Algumas orientações de prevenção são evitar estocar pneus em áreas descobertas, acumular água em lajes ou calhas e colocar areia nos vasos de planta. Além disso, é fundamental cobrir cuidadosamente tonéis e caixas d'água até a visita do agente de saúde, que realizará o devido tratamento.