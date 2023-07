Rio tem madrugada mais fria do ano

Rio - A madrugada não foi fácil para os moradores do Rio. A cidade teve a madrugada mais fria do ano nesta terça-feira (4). Os termômetros chegaram a marcar 11,3°C na Vila Militar, na Zona Oeste. Já na Região Serrana, Nova Friburgo apresentou a menor temperatura do país, com 1,7°C. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Apesar do frio, não há previsão de chuva na cidade. Segundo o Climatempo, o dia será de sol com algumas nuvens no céu. Houve bastante névoa ao amanhecer. Já à noite, o tempo fica aberto, com poucas nuvens. As temperaturas vão variar entre 11°C e 25°C.

Antes da nova marcação, a madrugada mais fria de 2023 foi 16 de maio, quando foi registrado 13,4ºC em Jacarepaguá.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, no Alto da Boa Vista, os termômetros marcaram 11,3°C na madrugada desta terça.



Outras cidades do Estado do Rio também tiveram baixas temperaturas nesta noite: 10,2°C em Duque de Caxias; 11,2°C em Seropédica; 12,6°C em Paraty; 13,4°C em Campos dos Goytacazes; 14,6°C em Niterói.