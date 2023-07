Prefeitura de Quatis começa a entrega dos carnês do IPTU 2023

A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Finanças (SMF), começou a entregar os carnês de IPTU 2023. O documento também disponível para emissão através do site da Prefeitura.



O contribuinte que pagar em cota única até o dia 10 de julho tem 12% de desconto. Além disso, para aqueles que optarem por parcelar, o vencimento da primeira parcela também será dia 10 de julho.



As entregas estão sendo realizadas pelos Correios, os moradores também podem retirar o carnê na sede da Prefeitura Municipal, no Departamento de Tributos. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (24) 3353-2918 - Ramal 1023.