Vigilância Sanitária de Itatiaia alerta sobre golpe do falso agente

A Vigilância Sanitária de Itatiaia, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um alerta sobre golpistas estarem ligando para estabelecimentos comerciais se passando por agentes do órgão. Os falsos funcionários ligam pedindo informações e, em alguns casos, avisam que os comerciantes precisam pagar taxas, que são falsas e fazem parte da tentativa de fraude.



De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Vitor Schneider, os agentes verdadeiros atuam sempre presencialmente, identificados com uniforme e crachás. Ele enfatiza que o trabalho do órgão se baseia em orientações e vistorias, com o pagamento de valores, quando for o caso, sendo feito no setor competente da Prefeitura, com as devidas guias contendo as informações sobre a taxa municipal pertinente.



O telefone da Vigilância Sanitária é (24) 3352-1604 e o órgão está à disposição da população para tirar eventuais dúvidas sobre estas ligações e também para repassar informações sobre as ações do setor. A orientação é que os empresários registrem a tentativa de golpe na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.