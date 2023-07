Porto Real inicia entrega dos carnês do IPTU 2023

A Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento de Porto Real (SMFRP) iniciou a entrega dos carnês físicos aos moradores. A novidade é que, neste ano, o contribuinte pode parcelar o pagamento em até 21 vezes no cartão de crédito, no Posto Avançado de Atendimento, na Rua Hilário Éttore, 442, Centro.



Além do físico, a emissão do IPTU está disponível através do site da Prefeitura. Outra vantagem está em relação à cota única, que se for paga até o dia 10 de julho, o contribuinte ganha 10% de desconto.



Para aqueles que não receberam o carnê ou que tiverem dificuldade na emissão pelo site, a segunda via pode ser retirada no Posto Avançado de Atendimento.