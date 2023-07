Detro autoriza linhas de ônibus de Maricá e Itaboraí até São Gonçalo

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aprovou a criação de uma linha de ônibus que vai ligar Maricá até São Gonçalo e Itaboraí. Ao todo serão três empresas para as linhas intermunicipais: Viação Nossa Senhora do Amparo, Rio Ita e Fagundes. Para Itaboraí será via Serra do Lagarto e para Sâo Gonçalo, será via Tribobó. As passagens custarão R$ 10,65.



A linha também vai fazer a rota Maricá X Cabo Frio, que será operada pelas empresas Nossa Senhora do Amparo e 1001, o trajeto será feito pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e a passagem custará R$ 52,20. Os coletivos vão atender outras cidades da Região dos Lagos, como por exemplo, São Pedro da Aldeia, Araruama e Iguaba; além de Saquarema.

O subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, comemorou as conquistas ainda como deputado em suas redes sociais. "Graças à nossa solicitação, Maricá agora conta com saídas diárias de ônibus para Itaboraí e Alcântara", disse na postagem.

Ele disse que o objetivo ao fazer essa indicação é viabilizar a implantação de um serviço público essencial de transporte, visando beneficiar os moradores do município que precisam se deslocar diariamente para essas localidades. "Sabemos o quanto essa melhoria é necessária e estamos muito felizes em ver que nossos esforços foram recompensados", afirmou Peixoto.

Os horários de saída das linhas, saindo de Maricá, são: Maricá x Alcântara: saídas às 5h30min, 7h, 17h e 18h35min, e Maricá x Itaboraí: saídas às 5h30min, 6h30min, 17h e 18h30min.



"Ainda estamos aguardando a implantação da linha intermunicipal Maricá x Região Oceânica de Niterói, que também tem uma enorme demanda da população. Continuaremos trabalhando para que essa linha se torne uma realidade o mais breve possível, para benefício de todos", finalizou Felipe Peixoto no texto.