Empresa abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos de construção civil

As unidades da loja Chatuba vão oferecer cursos profissionalizantes gratuitos para trabalhadores da construção civil no mês de julho. As aulas buscam aperfeiçoar habilidades técnicas e trará inovações técnicas do setor. Os encontros fazem parte da campanha "Construir e Reformar" e acontecerão nas filiais de Nilópolis, Duque de Caxias, Rodovia Presidente Dutra e Santa Cruz, na Zona Oeste carioca.Os quatro cursos serão ministrados no período da noite e têm os seguintes temas: coberturas e impermeabilização, instalação elétrica e hidráulica, ferramentas de corte e estruturas de aço. Os profissionais terão a oportunidade de conhecer novos materiais e novas formas de manuseio aplicáveis ao cotidiano de cada jornada de trabalho. Aqueles que participarem de todos os encontros serão contemplados com uma trena da marca Cortag, referência na fabricação de ferramentas.Nos encontros, os alunos poderão trocar experiências com outros profissionais da área e descobrir as novas tendências de materiais. “Sabemos que esses trabalhadores lidam diariamente com produtos vendidos em nossas lojas. Pensamos, então, em uma iniciativa que buscasse expandir as informações sobre o que é comercializado e também oferecer conhecimentos que são diferenciais no mercado de trabalho da construção civil”, conta Alexandre Arruk, Diretor Comercial da Chatuba.As aulas acontecerão nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo link https://linktr.ee/chatuba_curso e preencher o formulário com a unidade e o curso desejado.