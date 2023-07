Lula se reúne com Massa, que afirma ter conversado sobre financiamentos do BNDES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta terça-feira, 4, com o ministro da economia da Argentina, Sergio Massa, pré-candidato peronista à Presidência do país vizinho. De acordo com o argentino, os dois conversaram sobre financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) ao gasoduto Néstor Kirchner, na região de Vaca Muerta.



"Lula da Silva me convidou para visitá-lo no Brasil e conversamos sobre o contrato de financiamento do BNDES para as empresas que participam da construção da 2ª etapa do Gasoduto Néstor Kirchner", publicou Massa nas redes sociais.



Como mostrou o Broadcast Político mais cedo, o encontro aconteceu às margens da cúpula do Mercosul, em Puerto Iguazú, Argentina. A conversa foi rápida e em pé, pouco antes de os discursos terem início na cúpula.