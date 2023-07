Rússia afirma que ataques de drones ucranianos 'não seriam possíveis' sem EUA e Otan

A Rússia afirmou, nesta terça-feira, 4, que os ataques ucranianos com drones em território russo não teriam sido possíveis sem a ajuda dos Estados Unidos e da Otan.



As autoridades russas também anunciaram que haviam derrubado cinco drones que estavam sobrevoando a região de Moscou.



"Esses ataques não seriam possíveis sem a ajuda proporcionada ao regime de Kiev pelos Estados Unidos e seus aliados da Otan", indicou o ministério russo das Relações Exteriores.



Segundo o ministério, as potências ocidentais "formam operadores de drones e fornecem os conhecimentos necessários para cometer tais crimes".