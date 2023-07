Suspeito de assassinar jovem trans na Paraíba é preso no Rio Grande do Sul

Na manhã desta terça-feira, 4, a Polícia Civil confirmou a prisão do indivíduo procurado pelo assassinato de uma adolescente transexual na região de Patos, no Sertão da Paraíba. O homem é considerado suspeito de envolvimento no homicídio de Renata Ferraz, de 16 anos.



A prisão do suspeito ocorreu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, após repercussão de reportagem divulgada pelo programa "Linha Direta", da TV Globo, que recentemente deuas investigações em evidência, um ano após o crime.

A vítima foi brutalmente esfaqueada em 19 de abril de 2022, às margens da PB-272, nas proximidades da cidade de São José de Espinharas, localizada no Sertão paraibano.

Durante as investigações, um outro suspeito foi preso em setembro do ano passado e condenado a 19 anos de prisão pela Justiça. O primeiro suspeito já cumpre pena no presídio de Patos.



O delegado Edson Pedroza, da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos (DHE/Patos), afirmou que crime foi motivado por transfobia.