Mulher acusada de atacar adolescente com estilete se torna ré por tentativa de homicídio

Rio - A 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio aceitou, nesta terça-feira (4), denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) e tornou ré por tentativa de homicídio Greiceane da Conceição Silva, acusada de atacar uma adolescente de 15 anos com estilete, em Senador Vasconcelos , Zona Oeste do Rio. De acordo com a decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, a mulher responderá por homicídio tentado triplamente qualificado, quando há motivo torpe, uso de meio cruel e de recurso que dificulta a defesa da vítima.

O caso aconteceu no dia 22 de junho, quando Greiceane foi até a porta da escola onde a vítima estuda e a atacou pelas costas com diversos golpes de estilete. A atitude foi citada na denúncia como ato de brutalidade fora do comum "e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade".

Ainda segundo o MPRJ, o crime foi cometido por vingança, uma vez que a acusada suspeitava que haveria um relacionamento entre a vítima com o seu ex-marido.



Na última sexta-feira, a promotora de Justiça Simone Sibilio se reuniu com a vítima e familiares para prestar informações sobre a denúncia, sobre o processo, os direitos das vítimas e todo acolhimento necessário. A adolescente também foi encaminhada ao Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV/MPRJ), onde uma equipe multidisciplinar oferece acolhimento, atendimento psicológico e orientações necessárias.

O caso

Segundo a Polícia Militar, a agressora foi presa em flagrante após ter sido contida por populares. Os agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para atender ocorrência de lesão corporal. No local, a equipe encontrou a mulher em posse do estilete. A adolescente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por atendimento.

O caso foi flagrado por parentes e alunos que chegavam para o horário de aula na unidade de ensino. Alguns chegaram a filmar a acusada já contida por populares. Nas imagens, a agressora acusa a vítima de ter tido um caso com seu marido, maior de idade. A informação foi questionada por populares. Greiceane foi presa em flagrante no dia 22 e segue em prisão preventiva.