Declarações de Lula preocupam aliados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem preocupado seus aliados por conta das suas recentes falas. Na avaliação de auxiliares, o chefe do Executivo federal tem dado muito “conteúdo” para oposição usar contra ele. Porém, o petista não demonstra preocupação.

Nas últimas semanas, Lula elogiou Nicolas Maduro, presidente da Venezuela, fez declarações controversas sobre a guerra na Ucrânia, chamou o golpe de militar de 1964 de “revolução” e ainda polemizou ao que pessoas que sofrem de deficiência intelectual têm “problemas de desequilíbrio de parafuso”, desculpando-se depois.



Aliados entendem que, por ser carismático, Lula é espontâneo e fala o que “vem na mente”, fugindo ao máximo de roteiros, o que pode ser uma “bomba-relógio” por conta da sua idade. “Ele tem vícios de linguagem de outros tempos. Por mais que tenha evoluído, uma hora ou outra dirá coisas ‘politicamente incorretas’”, opinou um aliado.



Porém, a maior preocupação de uma parte da sua base de apoio é com as convicções que ele possui sobre alguns temas. O exemplo mais usado é a relação com a Venezuela.



“Ele tem boa relação com Maduro e gosta muito do povo venezuelano. Quando o presidente minimiza as coisas que acontecem lá, dá a sensação que apoia as ações do governo deles. E o posicionamento não é uma gafe, é uma convicção. Um prato cheio para oposição”, explica um deputado.



O grupo tenta fazer com que Lula siga as orientações dos ministros e também da sua equipe de comunicação. A ideia é evitar ao máximo que o presidente da República se desgaste pelas suas declarações.

O presidente Lula concorda que precisa ter cuidado com o que fala, mas acusa parte dos seus aliados de se preocuparem demais com o que pensam “a oposição e os intelectuais da imprensa”.



Ao ser aconselhado a tomar cuidado, o petista destacou que seu jeito fez com que ganhasse três eleições, inclusive no ano passado. Nesta terça, 4, ele chegou a falar abertamente que não se preocupa o que a imprensa irá escrever sobre seus posicionamentos.