Motorista que recusou corrida de família com roupas do candomblé é indiciado

Rio - O motorista de aplicativo que era investigado por se recusar a levar uma família com roupas do candomblé foi indiciado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) por intolerância religiosa. De acordo com a especializada, o inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público.

De acordo com a vítima, a empresária Tais da Silva Fraga, estava acompanhada de suas duas filhas, de 8 e 13 anos, quando solicitou a viagem para ir a um terreiro, mas o suspeito não quis levá-la por conta da roupa que as três estavam usando. Ao DIA, Taís contou que o motorista foi extremamente grosseiro e não deixou que a família entrasse em seu veículo. Uma das filhas da empresária já estava com um dos pés dentro do carro quando o homem impediu sua entrada.

"Nós sofremos uma grande intolerância religiosa. Solicitamos um Uber para nos levar a um terreiro que fica a cinco minutos da minha residência. Nós estávamos indo para uma cerimônia vestidas com as roupas de santo. Eu, minhas filhas e a minha sogra. Quando o Uber chegou, ele viu a minha sogra, que não estava com a roupa de santo. A única que não estava. Ela já estava embarcando no carro. Quando ela olhou para o lado esquerdo, que era o lado em que nós estávamos, ele se recusou a levar a gente e se recusou a deixar a gente embarcar. Minha filha menor já estava com o pé dentro para o embarque. Foi muito constrangedor. Nós tivemos que sair. Eu perguntei para ele o porque que ele não queria levar a gente e ele repetiu que não ia levar, que a gente não poderia embarcar no carro dele. Eu solicitei que ele fizesse o cancelamento porque a gente já tinha pago pelo aplicativo no cartão e ele foi extremamente grosseiro. Falou para eu me virar com a Uber, que eu fizesse o cancelamento e arrancou com o carro. Logo em seguida, ele mesmo fez o cancelamento da viagem", explicou.

Tais relatou que, após a recusa do motorista, as filhas ficaram com medo de entrar em outro carro solicitado para ir ao terreiro.

"Automaticamente entrou um outro motorista que aceitou a viagem, mas eu tive um constrangimento muito grande porque a minha filha não queria embarcar no próximo Uber que aceitou a viagem porque ela ficou com medo dele fazer a mesma coisa, não deixar a gente embarcar e passar por tudo que a gente passou. Nos dias de hoje, é inaceitável uma coisa dessas. É uma crueldade fazer isso, qualquer tipo de preconceito com o ser humano", completou a empresária.

Na época, em nota, a Uber afirmou que não tolera discriminação e a conta do suspeito está suspensa enquanto o caso está sendo investigado.

"A Uber não tolera qualquer forma de discriminação. Em casos dessa natureza, a empresa encoraja a denúncia tanto pelo próprio aplicativo quanto às autoridades competentes e se coloca à disposição para colaborar com as investigações, na forma da lei. A conta do motorista parceiro já foi temporariamente desativada, enquanto aguardamos pelas apurações", informou a empresa.



"A Uber busca oferecer opções de mobilidade eficientes e acessíveis a todos. A empresa reafirma o seu compromisso de promover o respeito, igualdade e inclusão para todas as pessoas que utilizam o aplicativo", concluiu.