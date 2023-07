Clima deve continuar frio nesta madrugada na cidade

Para os próximos dias, o céu deve continuar claro e o clima deve esquentar gradualmente. Na quarta-feira (05), a máxima estará em torno de 28°C e mínima de 12°C, já na quinta-feira máxima de 29°C e mínima de 14°C. A ação do sistema de alta pressão que favorecerá a redução de nebulosidade e elevação da temperatura.



Rio - A cidade do Rio deve ter mais uma madrugada gelada nesta quarta-feira (5). A previsão é de que os termômetros possam atingir 11ºC em diversos pontos, como Centro, Grande Tijuca e Zona Oeste, segundo o Alerta Rio. Na madrugada desta terça (4), os cariocas tiveram a madrugada mais fria do ano , com mínima registrada de 11,3°C. A previsão não indica chuva, apenas ventos fracos a moderados.

De acordo com a meteorologista do Alerta Rio Juliana Hermsdorff, "no inverno é comum a ocorrência de noites frias, devido a pouca nebulosidade. Sem a energia e o aquecimento solar, a superfície terrestre vai perdendo calor para a atmosfera já a partir da noite. Assim, na madrugada tem-se esse pico de perda de calor da superfície, e no geral, é nesse período que ocorrem as temperaturas mínimas do dia", explica.

As praias já estão mais vazias, no entanto, alguns cariocas ainda aproveitam o inverno carioca nas areias. A psicóloga Mariana Coelho, 39 anos, moradora de Copacabana, costuma manter os mesmos hábitos e frequentar os mesmos locais como praia e cinema durante a estação. Para ela, o tempo frio dá uma preguiça para levantar, mas consegue manter a rotina de treinos de funcional na praia.

Movimentação na praia de Copacabana. Na foto Mariana Coelho de pernas cruzadas. Nesta segunda-feira (04). Cleber Mendes/Agência O Dia

Já a vendedora ambulante, Sandra Almeida, 56 anos, que trabalha na orla da praia de Copacabana e mora ali na região, relata como é a rotina nos dias frios: "Nessa época as vendas caem, mas a fonte nunca seca e estamos sempre vendendo", contou a mulher.