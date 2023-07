Fabricante de motos elétricas vai investir R$ 2,5 bilhões no Rio de Janeiro

A empresa Canadense Auper Motorcycles e a Invest Rio, agência de promoção e atração de investimentos do município, firmaram uma aliança estratégica durante o Collision Conference em Toronto, no Canadá, realizado na semana passada. A parceria tem como objetivo trazer a Auper para o Rio de Janeiro e, de acordo com dados da empresa, uma estimativa de investimentos na ordem de R$ 2,5 bilhões na cidade.



Para o prefeito Eduardo Paes, o interesse de empresas como a Auper na cidade reforçam o cenário atual favorável a investimentos. “Esse é mais um indicativo de que estamos no caminho certo. Ter empresas desse porte no Rio traz avanços significativos, impulsionam o desenvolvimento econômico, criando novas oportunidades de emprego e fortalecendo nossa posição como um polo de inovação e crescimento. Estamos confiantes de que a parceria poderá render bons frutos”, afirmou.



Com fortes raízes no Brasil, a Auper está revolucionando o conceito de motocicletas elétricas através de uma tecnologia de ponta, redefinindo os padrões de como motocicletas são desenvolvidas e produzidas, ao mesmo tempo em que trazem uma experiência de pilotagem única. O primeiro modelo da empresa, a InCity, faz parte de uma série de veículos conectados que entrarão no mercado com um preço acessível, oferecendo recursos que melhoram a qualidade de vida dos motociclistas brasileiros, como redução do risco de roubos e furtos e soluções avançadas de segurança.



Além disso, esses recursos apresentam uma oportunidade notável para gestores de frotas, empresas e cidades inteligentes demonstrarem seu compromisso com a redução do impacto ambiental, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e simultaneamente aprimorarem a eficiência da gestão de frotas, reduzindo os custos de manutenção e operação.



Por meio da colaboração com a Invest Rio e o governo federal, nos próximos cinco anos, a Auper pretende trazer R$2,5 bilhões em negócios no país, estabelecer uma fábrica e centro de desenvolvimento tecnológico de última geração com 10.000 metros quadrados e trabalhar para expandir a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos no Rio de Janeiro.

A iniciativa deve gerar mais de 750 empregos qualificados. Além disso, a Auper busca estabelecer parcerias com grandes líderes da indústria internacional nos próximos meses, aproveitando a abundância de talento e diálogos promissores que já estão ocorrendo na região.