Casa no alto da comunidade Santa Marta é atingida por incêndio

Rio - Um incêndio atingiu uma casa na favela Santa Martha, no início da noite desta terça-feira (4), em Botafogo, Zona Sul do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas e uma vítima que estava no local foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo.

O acionamento da equipe do quartel do Humaitá aconteceu às 18h32 e as equipes do grupamento seguiram no endereço, que fica em frente à Rua da Matriz. Os militares trabalhavam no combate às chamas até às 20H53.