Mesquita: alunos da rede pública com frequência regular garantem Cartão Alimentação Escolar

Os alunos matriculados na rede pública municipal de ensino de Mesquita recebem o Cartão Alimentação Escolar, benefício direcionado aos estudantes com frequência regular. Jovens garantem R$ 60 a cada mês letivo para a compra de gêneros alimentícios na própria cidade.



A compra é aprovada na rede credenciada, que envolve mais de 500 estabelecimentos, todos localizados no próprio município.



Para o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, isso não diminui em nada o compromisso com a oferta de merenda de qualidade em todas as unidades públicas municipais. “É, sim, uma maneira de garantir aos responsáveis ou aos próprios alunos, no caso dos maiores de idade, a alimentação desses estudantes também quando eles estão fora da escola, nos 11 meses letivos do ano. Para isso, desde agosto de 2021, já investimos R$ 16.455.946,87 de recursos próprios nessa iniciativa”, explica.



Para manter o benefício do cartão, não basta que o aluno esteja matriculado: é preciso que ele tenha frequência regular nas aulas. “Além da matrícula ativa, não pode acumular mais de dez faltas consecutivas, sem justificativa, no mês”, avisa Fabio Baiense, o secretário interino de Educação de Mesquita. Nesse caso, o cartão fica bloqueado e, quando o aluno retorna, o crédito é restabelecido na íntegra.



Comércio movimentado



Os R$ 60 creditados nos cartões de cada aluno só podem ser gastos na própria cidade. Ou seja, além de propiciar mais qualidade na alimentação dos alunos da rede pública municipal de Mesquita, a iniciativa ainda estimula a economia local. “Não é uma rede pequena e envolve desde um grande atacadista a pequenos comércios de bairro. É fácil para que o beneficiário utilize e, assim, injetamos, mensalmente, uma média de R$ 880 mil no comércio mesquitense”, valoriza Jorge Miranda.



Atualmente, a rede pública municipal de ensino de Mesquita tem 37 escolas ativas, somando 14.700 alunos. Todos recebem refeições nas escolas onde estudam, de acordo com o turno.



“Eu desconheço outra cidade do estado do Rio de Janeiro que ofereça esse tipo de benefício para os alunos da rede pública municipal de ensino. Estou confiante de que o nosso Cartão Alimentação Escolar pode influenciar outros municípios a, assim como Mesquita, complementar a alimentação de seus estudantes com uma renda mensal para compra de produtos do gênero alimentício na própria cidade em que eles vivem”, torce Fabio Baiense.