Com duas pistas e passarelas para pedestres, ponte da Vila Norma é inaugurada

Após mais de 60 anos de espera, a Prefeitura de São João de Meriti, com apoio do governo do estado, inaugurou a Ponte Amilton Domingues Luz, sobre o Rio Sarapuí, que liga São João de Meriti a Mesquita. A passagem está mais segura e mais ampla, com duas pistas e passarelas para pedestres em ambos os sentidos.



Os prefeitos de Meriti e Mesquita, Dr. João e Jorge Miranda, o deputado estadual Valdecy da Saúde, e autoridades marcaram presença



“Essa é uma reforma que estava sendo aguardada pelo população há anos. Juntos, somando forças, e com apoio do nosso govenador Cláudio Castro estamos entregando essa ponte que dará um desenvolvimento maior para ambas as cidades, Mesquita e São João de Meriti. Agradeço a todos os trabalhadores, desde o mais simples ao governador. Uma grande emoção por estar concluindo mais uma promessa de campanha”, discursou Dr. João.



A conhecida ponte da Vila Norma tinha um único sentido e estava comprometida, segundo a organização. Ela foi demolida e uma nova passagem para carros e outra para pedestres foram erguidas no local.



As melhorias no local não se restringem as obras na nova ponte. A Rua Augusto Avalone, que dá acesso à ponte por Meriti, e demais ruas também estão diferentes. Receberam drenagem, asfalto e outras melhorias. Calçadas foram reformadas e, com a obra, ganharam acessibilidade.



A estimativa é que 10.000 veículos passarão diariamente por ela.