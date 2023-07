Alunos surdos da rede municipal de ensino participam de oficinas especiais

A Secretaria Municipal de Educação realizou uma oficina para alunos surdos da rede municipal de ensino de São João de Meriti. O projeto “Se eu quero ser eu posso” tem o objetivo de fomentar a inclusão e as várias possibilidades da pessoa surda na sociedade.



Os alunos entre 4 e 17 anos, ouviram a história de vida e de experiência profissional da professora Tathianna Prado, da Universidade Federal Fluminense e participaram de oficinas sobre as profissões.



“Eu sou uma professora surda e é gratificante estar aqui explicando aos alunos que eles são capazes de se tornarem exatamente o que quiserem, assim como as pessoas ouvintes”, disse a palestrante.



Estiveram presentes os professores intérpretes de libras, a Coordenadoria de Educação Especial da secretaria, pais e responsáveis.



“Esse projeto é muito importante para o desenvolvimento do meu neto, a cada dia um novo aprendizado”, contou Márcia Oliveira, avó do aluno Lucas Gabriel, de 8 anos.



Alunos também realizaram atividades no laboratório de ciências que funciona na Escola Municipal Dr. Getúlio de Moura, no Parque Tietê Natallya Costa

Como parte do projeto, os alunos também realizam atividades no laboratório de ciências que funciona na Escola Municipal Dr. Getúlio de Moura, no Parque Tietê. O programa é uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ que, desde 2011, trabalha junto à secretaria para oferecer aos alunos surdos da rede a oportunidade de vivenciar o estudo de ciências de maneira divertida.