Chuvas torrenciais matam 15 pessoas no sudoeste da China

Ao menos 15 pessoas morreram e quatro são consideradas desaparecidas após as chuvas torrenciais que afetaram o sudoeste da China, anunciou nesta quarta-feira, 5, a imprensa local.



"A última série de chuvas torrenciais desde segunda-feira matou 15 pessoas e deixou quatro desaparecidas na cidade de Chongqing", afirmou a agência estatal de notícias 'Xinhua'.



Na terça-feira, 4, os serviços de meteorologia alertaram para o risco de desastres naturais devido às fortes chuvas que atingem o centro e o sudoeste da China.



O presidente Xi Jinping ordenou que as autoridades de todos os níveis "priorizem a garantia da segurança e as propriedades da população", informou a Xinhua.



"Xi destacou que as autoridades de todos os níveis devem tomar a iniciativa na luta contra as inundações, manter a população e as propriedades a salvo e minimizar todos os tipos de perdas".



A intensidade das chuvas provocou o desabamento de uma ponte ferroviária na região de Chongqing, informou o canal estatal 'CCTV'.



Mais de 46 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas na província de Sichuan e quase 85 mil foram obrigadas a abandonar suas casas.