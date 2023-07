Unidos da Tijuca recebe sambas concorrentes nesta quinta

Rio - A Unidos da Tijuca receberá nesta quinta-feira (5), entre 19h e 22h, em sua quadra de ensaios, a inscrição dos sambas concorrentes para o Carnaval 2024, quando a escola apresentará o enredo sobre lendas portuguesas. A ala de compositores é aberta a todos os interessados em participar.

Para se inscrever, cada parceria deverá ter, no máximo, seis compositores, além de entregar 30 cópias da letra do samba digitalizadas e um pendrive com a gravação da obra e a letra em word.Cada compositor deverá pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 300. As eliminatórias da acontecerão todas às quintas-feiras, a partir do dia 3 de agosto. A grande final acontecerá em outubro, em data a ser divulgada. O enredo da agremiação "O Conto de Fados" , de autoria do carnavalesco Alexandre Louzada.A quadra fica na Avenida Francisco Bicalho 47, no Santo Cristo.