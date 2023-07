Rio terá lugares públicos com nomes de Susana Naspolini e Gal Costa

Rio - A jornalista Susana Naspolini e a cantora Gal Costa serão novamente homenageadas pela prefeitura da cidade e darão seus nomes a novos lugares públicos do Rio. As leis foram sancionadas nesta terça-feira (4) pelo prefeito Eduardo Paes e publicadas no Diário Oficial do município.Susana Naspolini ficou famosa pela interação divertida com os moradores das comunidades cariocas, cobrando das autoridades soluções para os problemas da população. Com um calendário de papel, a jornalista do "RJ Móvel", da TV Gloobo, exigia uma data de conclusão para as melhorias e, na data prevista, voltava com sua equipe ao local quantas vezes fosse necessário para verificar a resolução dos problemas.