Polícia prende mulher com 424 comprimidos de ecstasy na Rodoviária do Rio

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) prenderam, na noite desta terça-feira (4), uma jovem com 424 comprimidos de ecstasy na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher confessou que levaria as drogas para Belo Horizonte e ganharia R$ 200,00 pelo transporte.

Por volta das 22h, durante um patrulhamento, os militares abordaram a mulher que estava apenas com uma bolsa. De acordo com a PM, Jennifer do Nascimento, de 20 anos, disse que havia recebido os entorpecentes na Penha, Zona Norte do Rio e pretendia entregar na cidade de Santa Luzia, em Belo Horizonte.

Jennifer foi presa pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada para a 4ªDP (Centro), onde ficará à disposição da Justiça.