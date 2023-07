Mercosul-UE: Lula conversa com premiê da Espanha nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) fará uma ligação, nesta quarta-feira, 5, às 15h, para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Eles vão tratar do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O chefe do Executivo brasileiro se tornou presidente do Mercosul na terça-feira, 4, durante a 62ª Cúpula do Mercosul e Países Associados, que ocorreu na Argentina. Por ser um sistema rotativo, o petista ficará no comando do bloco por seis meses.



O Mercosul é formado pelo Brasil Argentina, Paraguai e Uruguai. Pedro Sánchez, tomou posse tomo presidente do Conselho da União Europeia no último dia 1º. Segundo Lula, o premiê espanhol afirmou que "seria importante fazer o acordo enquanto ele presidisse" a UE.



Durante a cerimônia de posse do Mercosul, Lula defendeu que a proposta da União Europeia tem sido um entrave na negociação entre os blocos por prever sanções em questões ambientais e por gerar possíveis limitações ao comércio local.



"É inadmissível abrir mão do poder de compra do estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria primas, minérios e petróleo", disse Lula.



"Vou conversar com o presidente Pedro Sánchez e vou tentar estabelecer com ele uma relação para ver se a gente consegue. Nós temos, no Brasil, um material estudado, temos que enviar para todos os presidentes que compõem o Mercosul para que a gente possa avaliar e quem sabe convocar uma reunião de ministros [do Mercosul] para poder definir o texto que queremos apresentar [como contraproposta aos instrumentos adicionais da União Europeia]", afirmou o presidente brasileiro durante discurso na cerimônia.

A agenda de Lula nesta quarta-feira prevê ainda uma reunião às 9h com a ministra Nísia Trindade (Saúde), com a participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União). O presidente também irá participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que acontecerá às 11h30, no Centro Internacional de Convenções do Brasil - CICB.



Após a conversa com Pedro Sanchez, Lula terá um encontro com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, às 15h30 no Palácio do Planalto e às 18h, outra reunião com Padilha, em meio ao impasse de troca no Ministério do Turismo. A expectativa é de que o chefe do Executivo troque Daniela Carneiro (União Brasil), atual chefe da pasta, por Celso Sabino (União Brasil) ainda nesta semana.