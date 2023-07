Festa julina beneficente da Apae Niterói é a boa na próxima sexta

Após três anos sem festas julinas abertas ao público devido à pandemia, vai ser realizado na próxima sexta-feira (7/7), das 12h às 17h, o Arraiá da Apae Niterói. O evento, terá música, brincadeiras, sorteios de brindes e comidas tipicas. Com entrada franca, toda a renda angariada pelas barraquinhas será integralmente revertida para as atividades pedagógicas, artísticas e desportivas da instituição, que não são cobertas pelo SUS.



A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Niterói integra desde 1965 a maior rede apoio a pessoas com deficiência intelectual e múltipla existente no Brasil - as Apaes. A organização não governamental oferece atendimento terapêutico e psicopedagógico especializado para pessoas com deficiência residentes em Niterói, além de articular ações de defesa dos direitos de PCDs e seus familiares, com a missão de promover saúde e inclusão social.

Desde janeiro, a associação é presidida pelo pedagogo Octávio Simões, que é voluntário no cargo, bem como toda a Diretoria e Conselho.

A sede fica na Rua Prof. Ismael Coutinho s/n°, no Centro (primeira perpendicular da Rua Dr. Celestino à direita, após o antigo Hospital Santa Cruz).