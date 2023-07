Rio bate recorde e tem menor temperatura do ano

Outros pontos do município também registraram temperaturas baixas durante esta madrugada e no início da manhã: 12,9°C em Guaratiba; 14,8°C no Jardim Botânico; 15,4°C em Irajá; 15,9°C em São Cristóvão; e 16,0°C na Barra da Tijuca.



Antes da nova marcação, Rio - A cidade do Rio registrou, na madrugada desta quarta-feira (5), um novo recorde, os termômetros marcaram a menor temperatura do ano: 11°C no Alto da Boa Vista, Às 5h55. As informações são do Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura.Outros pontos do município também registraram temperaturas baixas durante esta madrugada e no início da manhã: 12,9°C em Guaratiba; 14,8°C no Jardim Botânico; 15,4°C em Irajá; 15,9°C em São Cristóvão; e 16,0°C na Barra da Tijuca.Antes da nova marcação, o último recorde havia sido registrado nesta terça-feira (4), quando os termômetros marcaram 11,3°C na Vila Militar , na Zona Oeste, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Galeria de Fotos Madrugada mais fria do ano foi registrada hoje no Alto da Boa vista Pedro Ivo/Agência O Dia Madrugada mais fria do ano foi registrada hoje no Alto da Boa vista Pedro Ivo/Agência O Dia Madrugada mais fria do ano foi registrada hoje no Alto da Boa vista Pedro Ivo/Agência O Dia Madrugada mais fria do ano foi registrada hoje no Alto da Boa vista Pedro Ivo/Agência O Dia



Nesta quarta, a previsão indica que o tempo vai permanecer estável em toda a cidade, devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano. O dia será com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos podem variar de fracos a moderados e as temperaturas seguem estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 11°C e máxima de 27°C.



De acordo com a meteorologista do Alerta Rio, Ana Carolina Ferreira, as baixas temperaturas têm relação com a diminuição da radiação solar no inverno. "Estamos sobre a influência de uma massa de ar frio que atua sobre a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, durante o inverno é comum a ocorrência de noites frias, pois recebemos menos radiação solar. Nesta madrugada, houve redução de nebulosidade em relação à terça-feira, resultando na queda das temperaturas", explicou a meteorologista.



Também na terça, Nova Friburgo, na Região Serrana, registrou a menor temperatura do país, com 1,7°C. Nesta quarta, a previsão indica que o tempo vai permanecer estável em toda a cidade, devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano. O dia será com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos podem variar de fracos a moderados e as temperaturas seguem estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 11°C e máxima de 27°C.De acordo com a meteorologista do Alerta Rio, Ana Carolina Ferreira, as baixas temperaturas têm relação com a diminuição da radiação solar no inverno. "Estamos sobre a influência de uma massa de ar frio que atua sobre a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, durante o inverno é comum a ocorrência de noites frias, pois recebemos menos radiação solar. Nesta madrugada, houve redução de nebulosidade em relação à terça-feira, resultando na queda das temperaturas", explicou a meteorologista.Também na terça, Nova Friburgo, na Região Serrana, registrou a menor temperatura do país, com 1,7°C.

Previsão do tempo



Segundo o Climatempo, a quinta-feira (6) será de sol o dia todo sem nuvens no céu. O tempo permanece estável na cidade, assim como na quarta-feira. As temperaturas seguem baixas, com mínima de 12°C e máxima de 28°C.



Já na sexta-feira (7), a temperatura mínima sobe um pouco e os termômetros podem registrar 14°C, porém, a máxima segue o padrão do dia anterior e chega a 29°C. O céu permanece claro, o tempo fica aberto e sem nuvens no céu.



No sábado (8), primeiro dia do final de semana, as temperaturas sobem um pouco mais e o tempo começa a mudar. No céu, nuvens passam a aparecer e pode ficar parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. Os termômetros marcam a mínima de 16°C e a máxima de 31°C.



Os cariocas podem se assustar com a mudança brusca de temperatura prevista para o domingo (9), quando a máxima volta a descer e os registros vão variar entre 18°C e 26°C. O tempo fecha e o céu fica encoberto por nuvens durante todo o dia. Há previsão de chuva fraca a qualquer hora.