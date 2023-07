Passageiros de trens enfrentam transtornos após tentativa de furto de cabos

Rio - Passageiros que dependem dos trens para se deslocar enfrentaram transtornos na manhã desta quarta-feira (5). Uma tentativa de furto de cabos de rede aérea nas proximidades da estação de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, durante a madrugada, prejudicou o início da operação do ramal Japeri. Nas redes sociais, os usuários relataram que os terminais ficaram lotados. A circulação só foi normalizada por volta das 6h40.

"O que está acontecendo com o expresso em Deodoro? Está um massacre, plataforma lotada, sem condições de entrar", comentou um passageiro. "Já estou na estação há um tempinho e não passa trem. Estação está lotada!", desabafou outro. De acordo com a SuperVia, responsável pela operação, por volta de 1h40, agentes perceberam o desarme do circuito de energia no trecho entre as estações de Nova Iguaçu e Deodoro.

Ainda segundo a concessionária, ao realizarem vistoria, foi constatado a tentativa de furto de aproximadamente 220 metros de fios de rede aérea. O material não chegou a ser levado pelos criminosos, que conseguiram fugir, mas houve prejuízo avaliado em R$ 44 mil. Para evitar atrasos, as viagens da Central do Brasil para Japeri, que têm menor movimento neste horário, chegaram a ser suspensas e, no sentido contrário, os intervalos foram ampliados para até 20 minutos.

Os trens extras que partem da estação de Nova Iguaçu para a Central também acabaram sendo afetados e suspensos. "A SuperVia lamenta que situações alheias ao controle da concessionária prejudiquem a plena prestação de serviço a seus clientes. Quando ocorrem crimes como furtos de cabos, a SuperVia se vê obrigada a adotar, imediatamente, uma série de medidas emergenciais para garantir a segurança operacional do sistema e do serviço. Entre elas estão as interrupções temporárias na circulação dos trens, aumento no intervalo das viagens, aumento do tempo de percurso, entre outras", afirmou a concessionária.

A SuperVia também pediu a colaboração de toda a população para denunciar qualquer tipo de crime que presencie. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.