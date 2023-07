Alunos de escola pública em Vila Isabel aprendem culturas indígenas

Os alunos de uma escola municipal do bairro Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, estão aprendendo sobre os índios. Eles brincam com a natureza e a cultura indígena nas aulas de Educação Física de Simone Gomes que é doutora em Memória Social e psicomotricista.



Segundo as informações, a professora trabalha em suas aulas a temática sobre culturas indígenas na Escola Municipal Noel Rosa para crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, o que tem despertado muita curiosidade e receptividade dos alunos.



De acordo com ela, o Projeto sobre as culturas indígenas é desenvolvido através de jogos, brincadeiras, textos, debates, danças, músicas, composições plásticas, e estímulo à conexão direta com a natureza, onde as crianças, ao vivenciarem as experiências promovidas pelas aulas, vão percebendo as diferenças entre as culturas e aprendendo com os povos originários novos modos de perceber a vida.



Desta forma, afirma Simone, unindo às vivências a reflexão crítica sobre o que foi vivido, é desmistificado as banalizações e estereótipos sobre os indígenas, ressaltando seus valores, seus costumes, suas lutas históricas e suas conquistas.

“É um processo de sensibilização para que as crianças se conectem mais à natureza através do brincar, com diferentes elementos do próprio ambiente natural e, ao mesmo tempo, possam desnaturalizar sentidos de mundo a partir de novas referências culturais” ressaltou a professora.



Ela disse que as crianças, ao valorizarem e respeitarem mais a natureza, aprendem que nas culturas indígenas a natureza é a base, a essência da existência. “As sociedades indígenas tradicionais têm um grande respeito pela vida, não são acumuladoras, só retiram da natureza aquilo que precisam e, sempre que possível, plantam e cultivam os recursos naturais”, lembra Simone.



De acordo com a professora, este interesse pelos indígenas e pelo fazer criativo via natureza foi despertado por sua própria história de vida, sempre próxima a ambientes naturais, e, também, a partir de cursos que fez com indígenas sobre a cultura indígena.

“É um trabalho que me encanta levar esta temática tão importante para a formação de crianças na rede pública de educação. Os indígenas continuam sendo perseguidos diariamente, sofrem diferentes tipos de violações, e por isto é urgente que as novas gerações desenvolvam um novo olhar para a diversidade cultural, somando, com suas vozes, e com seus futuros votos, à luta pelos direitos dos povos originários.



O Festival de Jogos e Brincadeiras Indígenas que estamos realizando não tem a preocupação competitiva de vencedores e vencidos, o que importa é a força do coletivo e o respeito ao outro, que é uma das bases das culturas indígenas tradicionais”, explicou a professora.



Em cada conversa ou brincadeira, as crianças, às vezes, surpreendem a professora com perguntas do tipo: “Por que os índios preferem viver na floresta?” Com simplicidade, Simone responde: “É uma maneira de perceber a vida. Para os indígenas, a natureza é a mãe terra, pois ela dá a vida e permite viver. A natureza dá o ar que respiramos; a água que bebemos; os alimentos; o sol; a chuva; a proteção e os desafios; os remédios necessários para a cura; cada força da natureza é muito poderosa e venerada como deuses, então, tudo o que os indígenas consideram necessário, eles encontram ao viver na natureza, como parte da natureza”, disse a idealizadora do projeto.



Simone Gomes é psicomotricista membro da Associação Brasileira de Psicomotricidade; professora de Educação Física; já foi bailarina profissional formada pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro; atuou em companhias profissionais de dança contemporânea; trabalhou em televisão; foi professora de diversos cursos profissionalizantes de dança e de teatro; professora universitária; graduada em Comunicação Social, Mestre em Educação Física e Cultura; Doutora em Memória Social.



Para Simone, sua trajetória pessoal e profissional sempre esteve atrelada ao corpo, ao movimento, à natureza, à criação artística e à reflexão crítica social. Desde que começou a atuar em escolas públicas, vem somando à Educação Física uma relação mais próxima com a natureza, com a criatividade, a expansão de referências culturais e a formação de pessoas mais sensíveis, mais críticas e solidárias.



Em relação ao trabalho na Escola Noel Rosa, Simone ressalta que é um espaço que contribui bastante para esta proximidade com a natureza, pois a escola está situada dentro da área do Parque Recanto do Trovador, tombado pelo Patrimônio Histórico Cultural, e repleto de natureza ao redor.