Alerj poderá ter disque 0800 de Prevenção às Drogas

A Comissão de Prevenção às Drogas e Dependentes Químicos em Geral da Alerj, presidida pelo deputado Danniel Librelon (Rep) realizou na quarta-feira (28/6) a 3ª reunião ordinária. Foi deliberado o envio de ofício que será destinado à Presidência da Casa Legislativa que terá a finalidade de implementar o Disque Prevenção às Drogas. A proposta foi criada em 2019, pela resolução 165 da Alerj por meio de um projeto de autoria do Deputado Danniel Librelon e do Deputado Samuel Malafaia.





Durante o encontro, Librelon destacou a importância da reunião na Semana de Prevenção ao Uso de Drogas.





"É uma semana muito significativa e não poderíamos deixar de reforçar a sua importância. Além disso, todas essas ações são uma espécie de planejamento para a audiência pública que estamos organizando para o mês de agosto, cujo tema abordará o crescimento das chamadas cracolândias no Rio de Janeiro", destacou.







Na reunião, o Deputado Fred Pacheco, revelou que em aproximadamente dois meses, mais 13 comunidades terapêuticas vão assinar o convênio com o Governo do Estado.







Já subsecretária de Prevenção à Dependência Química, Marileia de Paula, reforçou a importância dos trabalhos realizados na Semana de Prevenção ao Usos de Drogas em que diversas ações de mobilização foram promovidas pelo governo do estado.







“Sabemos que a população em situação de rua, é uma das mais atingidas nas questões da dependência química”, disse a subsecretária, completando que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) não dão conta de atender a alta demanda.







Já o Superintendente da Subsecretaria de Cuidados Especiais, Douglas Manassés, relembrou o período em que coordenou a política sobre drogas no município do Rio.







"Na época identificamos mais de 160 cenas de uso de drogas no município. Sendo as maiores, às margens da Avenida Brasil e as existentes nas linhas do trem. Essa, por sua vez, acaba ficando longe dos olhos do poder público. Importante falar que durante o nosso trabalho na pasta, montamos uma equipe com pessoas que já haviam passado por comunidades terapêuticas e que realizavam uma abordagem sensibilizada. Conseguimos tirar aproximadamente duas mil pessoas da cracolândia da Avenida Brasil", detalhou.







A psicóloga e coordenadora da equipe de abordagem social do município de Mesquita, na Baixada Fluminense, Fabiana Cavalcanti apresentou o trabalho que é feito com foco nas pessoas em situação de rua e dependentes químicos.







"Fazemos uma parceria com a Guarda Municipal, psicólogos entre outros agentes. Além disso, é realizado uma vez por mês, uma abordagem noturna. Construímos um trabalho que é feito em conjunto com vários entes, cuja finalidade é estabelecer uma relação de confiança com as pessoas atendidas”, apontou.







Fazem parte da Comissão, Samuel Malafaia como vice-presidente, como membros, os deputados Pedro Ricardo, Fred Pacheco, Giselle Monteiro, Chico Machado e Rodrigo Amorim.