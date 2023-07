Julho com atrações para todos os gostos no Teatro de São Gonçalo

A cidade de São Gonçalo vai ter uma programação recheada de atrações neste mês de julho, com música, dança e peças teatrais para todas as idades. No sábado, dia 8, o Teatro Carequinha (Municipal George Savallas Gomes) vai receber ‘A Casa Mágica’, um espetáculo infantil com muita cor e magia, que conta a história de Gabby, que tem o poder mágico de dar vida aos seus brinquedos.

Serão sorteados seis pares de ingressos, sendo três para a sessão das 15h30 e mais três, para a sessão das 17h30. Ingressos estão à venda através do endereço : https://www.sympla.com.br/evento/a-casa-magica/1997815





No dia 14, às 21h, o mágico e humorista Caio Martins se apresenta com o espetáculo ‘Testando um novo solo’, com seu stand up comedy magic. Em seu trabalho, Caio leva a interatividade do show de ilusionismo, onde conta com a participação da plateia, ao mesmo tempo em que faz seus textos de stand-up, abordando comicamente temas do cotidiano e também as dificuldades de ser mágico nos dias atuais.

Caio consegue trazer o público para si através das surpresas que as mágicas proporcionam, sempre com um toque de humor. Serão sorteados cinco pares de ingressos através do Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura. Os ingressos podem ser adquiridos através do endereço : https://www.sympla.com.br/evento/caio-martins-em-sao-goncalo-i-testando-um-novo-solo/2046376





No dia 15, às 10h, o espetáculo ‘Núcleo in Cena’ leva a dança que combina técnicas clássicas , modernas e contemporâneas para criar performances únicas, surpreendendo o público que for conferir a apresentação. Os ingressos estão disponíveis para compra no Núcleo de Movimento Letícia do Carmo, na Rua João de Souza, 30, Centro de São Gonçalo.







No dia 16 de julho, às 19h, o público pode conferir o espetáculo ‘TEARS o sonho que não morreu", que fala sobrea saudade e lembranças daqueles que já partiram. Esses fragmentos de memória se unem em uma história única capaz de fazer até os mais durões chorarem, através de repertórios de Jazz e suas vertentes, com uma interpretação feita por 15 bailarinos. Haverá sorteio de 12 pares de ingressos pelo instagram da Secretaria de Turismo e Cultura.







No dia 23 de julho, às 20h, o Municipal recebe o musical “Deu a louca na Cinderella”, um espetáculo divertido para todas as idades. A terra dos contos de fadas fica de cabeça para baixo quando Frida, a madrasta malvada de Cinderela, se une a famosos vilões para acabar de uma vez por todas com os finais felizes. Cinderela precisará da ajuda de seus amigos Rick e os atrapalhados Manco e Mambo para lutar contra as forças do mal. Haverá sorteio de três pares de ingressos através do Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura. Ingressos podem ser adquiridos através do endereço: https://www.sympla.com.br/evento/deu-a-louca-na-cinderela/2022771







No dia 28, às 20h, o público vai se divertir com o show stand up ‘Pegada Da Comédia’, com dois dos principais nomes das pegadinhas na atualidade: Toninho Tornado (Delício/Calabreso) e Netto Tomaz (Dorival/Quero Café).Os comediantes se revezam em apresentações individuais e, no final do show, vão juntos para o palco. Com um humor popular e inteligente, Toninho e Netto conseguem criar uma identificação genuína com a plateia, garantindo a diversão e muitas gargalhadas. Serão sorteados dois pares de ingressos no instagram da Secretaria de Turismo e Cultura . Ingressos estão disponíveis em https://www.sympla.com.br/evento/na-pegada-da-comedia-com-toninho-tornado-e-netto-thomaz/2021966







No dia 29, às 19h, o Teatro Municipal recebe ‘Imperium’. Com grande relevância para a atualidade, esse espetáculo levará o público a uma forte reflexão sobre o comportamento humano, com uma abordagem moderna de processos historicamente enraizados em nossa sociedade que nos dominam. Garanta seu ingresso gratuito pelo número 21 96566-6600 e no dia traga um 1kg de alimento não perecível que será doado. Haverá sorteio de 12 pares de ingressos através do Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura.